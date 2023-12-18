Макияж и прическа в новогоднюю ночь – 2024: на чем сделать акцент

Приближается самая яркая ночь года и, конечно, хочется быть во всеоружии. О том, как сделать образ запоминающимся – рассказываем в нашем материале.

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На что обратить внимание в новогоднюю ночь

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2024 по восточному календарю считается годом Зеленого Деревянного Дракона. Этот символ – сильный и властный, но принесет удачу только тем, кто готов выполнять его требования. Так, в новогоднюю ночь нужно выбирать яркий образ – наряды преимущественно красного, зеленого, золотистого цветов. Дракон не приемлет «скучные» оттенки: черный, коричневый, серый. С осторожностью относитесь к белому, поскольку в Китае он воплощает траур. Такая же тенденция по цветам должна наблюдаться в макияже. Лучше всего подбирать оттенки теней и помады в тон платью, но не переборщите и выбирайте что-то одно: либо яркие губы, либо яркие глаза.

Тренды в макияже

Главный тренд новогодней ночи – макияж под цвет глаз. Обратите внимание на то, что не нужно выбирать оттенок теней в тон с радужкой глаза. В противном случае глаза будут казаться тусклыми.

Для серых глаз подойдут насыщенные серые, снежные и молочные, а также персиковые и золотые цвета. Для зеленых – коричневые и бронзовые, серо-зеленые оттенки. Для голубых – розовато-коричневые, бордовые. Для карих глаз – розовые или золотые цвета. По-прежнему актуальны блестки, и чем больше, тем лучше, поэтому, при создании макияжа, не забывайте использовать мерцающие тени. Не оставляйте без внимания и тело – для создания эффекта сияния подойдет шиммер для кожи.

Если у вас нет времени на долгий макияж с использование разных оттенков теней, есть два варианта: сделать акцент на губах (подойдут все оттенки красного или розового), либо нарисовать цветные стрелки, используя зеленые или синие лайнеры. Поверх стрелки можно добавить глиттер. Конечно, не забудьте про вашу кожу – добавьте как можно больше хайлайтера на скулы, немного на лоб и нос, а также в зону декольте – она тоже должна сиять.

Как подготовить кожу к макияжу

Не стоит забывать о главном: чтобы макияж хорошо держался всю ночь, нужно подготовить вашу кожу. Главные этапы – очищение, тонизация, увлажнение.

Для первого этапа подойдут гели или пенки для умывания. Выбирайте их исходя из вашего типа кожи – сухая, жирная или комбинированная. Лучше всего очищают продукты, в составе которых есть кислоты (фруктовая или салициловая). Тонер нужен, чтобы восстановить ph-кожи, то есть кислотно-щелочной баланс. Наконец, последний, но не менее важный этап, увлажнение. Используйте сыворотку, а затем крем для того, чтобы тональный крем лег идеально. Можно применить специальную базу под макияж, которая обеспечит стойкость косметики. Не забудьте нанести ее не только на лицо, но и на веки, прежде чем наносить тени.

Тренды в прическах

В новогоднюю ночь – 2024 стоит отдать предпочтения спокойным, не слишком вычурным укладкам, добавив к ним разные аксессуары – заколки, ободки, шпильки. Крайне важно сохранить целостность образа – выбирайте ту прическу, которая дополнит ваш образ и будет сочетаться с нарядом и макияжем. По-прежнему в тренде локоны. Они будут красиво смотреться не только на длинных волосах, но и на прическах средней длины.

Актуален также небрежный пучок. Не забудьте закрепить его шпильками и лаком. Можно добавить в прическу заколки с цветами или другими декоративным элементами.

Третья по популярности прическа – эффект мокрых волос. Многих привлекает то, как быстро ее можно сделать: вымойте волосы и смочите их водой, слегка подсушите феном, сбрызните лаком, Пока лак не высох, сомните отдельные пряди руками, чтобы проявился эффект мокрых волос, а потом снова сбрызните лаком. Такая прическа будет отлично смотреться как на длинных, так и на коротких волосах.

Еще одна трендовая укладка – косы, причем ассиметричные, слегка небрежные. Для оформления лучше использовать эффектные заколки. Такой вариант прически подойдет обладательницам непослушных волос, которым сложно уложить волосы перед любой вечеринкой.

Как подготовить волосы