Как правильно сервировать новогодний стол в год Зеленого Дракона

Главным символом наступающего 2024 года станет Зеленый Деревянный Дракон. Сказочное существо олицетворяет собой силу, благородство, власть и роскошь. Мы расскажем, как украсить стол в новогоднюю ночь, чтобы задобрить хозяина года и привлечь в дом удачу. Цвет Основные цвета праздничной ночи — все оттенки зеленого и огненный красный. Еще Дракон любит все блестящее, так что золотой и серебряный тоже будут в тему. Именно эти цвета лучше использовать при сервировке стола. В центре можно поставить вазу с еловой веточкой, украшенной мишурой серебряного цвета или экзотическими цветами. Яркие акценты можно сделать с помощью блестящих переливающихся шаров, мишуры и разноцветной гирлянды, разложенной на столе. Над столом или на окне развесьте яркие китайские фонарики, чтобы напомнить Дракону о его родине. Дерево и цветы Стихией наступающего года является дерево. Это один из важнейших элементов, который должен присутствовать на праздничном столе. Хорошо будут смотреться деревянные салфетницы и крупные шишки, украшенные блестками. Подсвечники из дерева со свечами под цвет скатерти, украшенные цветами, впишутся идеально. Саму комнату тоже украсьте живыми или растущими цветами. Посуда и текстиль Желательно добавить элементы декора золотистого цвета, например, тарелки или стаканы с золотым узором. Это напомнит о богатстве и успехе, которые может принести Дракон в будущем году. Столовые приборы можно перевязать красивой лентой актуального цвета. Скатерть лучше подобрать зеленых и красных оттенков, поскольку они являются основными для Дракона. К этим цветам идеально подойдут желтые или золотистые салфетки. Расставьте на столе фигурки драконов, листьев и цветов. Это поможет создать атмосферу праздника и привлечет удачу.