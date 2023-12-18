Есть ли смысл покупать дорогой шампунь?

Индустрия косметических средств сейчас активно развивается, и сейчас можно найти в магазинах средства для волос на любой вкус и кошелек. Цены на них начинаются от сотни рублей и заканчиваются десятками тысяч. Но всегда ли высокая цена означает хорошее качество продукта? Может можно поддерживать волосы в хорошем состоянии и при помощи бюджетных средств?

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На самом деле трихологи говорят о том, что нет смысла покупать очень дорогие шампуни для волос, так как большой разницы между волосами, которые моют бюджетным и дорогим средством, они не видят при осмотре. К тому же, часто на стоимость шампуня влияет не его состав, а раскрученность бренда и расходы на рекламу.

Большая часть компаний, производящих шампуни в России, закупают сырье в других странах, там же, где и известные мировые марки. Поэтому не стоит бояться покупать отечественные шампуни, они не уступают по составу зарубежным.