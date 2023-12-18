Модель Валентина Иванова сделала перманент губ в Санкт-Петербурге

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова рассказала, какую процедуру делает в Санкт-Петербурге. Об этом она написала в Instagram. Возлюбленная Тимати показала лицо без фильтров, лежа на медицинской кушетке. Оказалось, что она ради одной процедуры приезжает в Санкт-Петербург. "У Виктории делаю брови и губки. Губки будем делать в следующем году ближе к лету", — рассказала Иванова. Позже она показала, что вернулась в Москву и приехала в салон на лечение и стрижку волос. "Бровки после перманентного макияжа яркие. Пока мажу специальным кремом, чтобы не образовывалась корочка. Они будут такими яркими пару дней. После этого корочка отпадет и будет очень красивый результат", — добавила модель. Валентина Иванова активно ведет свои социальные сети и регулярно публикует откровенные фотографии. О романе модели с Тимати стало известно в январе 2023 года, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с девушкой за границей. Оказалось, что в начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. В апреле появились слухи о расставании Тимати и Валентины Ивановой из-за того, что они перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.