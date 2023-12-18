Россиянка Дарья Решта завоевала титул "Мисс Европа-2023"

Россиянка Дарья Решта из Краснодара была признана самой красивой девушкой Европы на международном конкурсе красоты, пишет KP.RU.

Конкурс "Мисс Интерконтиненталь-2023" состоялся 15 декабря в египетском Шарм-эль-Шейхе. За титул победительницы в течение трех недель боролись девушки из 65 стран.

Россиянка вошла в топ-5 самых красивых девушек и завоевала титул "Мисс Европа-2023".

На одном из дефиле она появилась в образе России - в золотом платье и кокошнике с колосьями пшеницы.