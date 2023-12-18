В конкурсе «Мисс Франция» впервые в истории победила девушка с короткой стрижкой

Титул «Мисс Франция — 2024» впервые за 103-летнюю историю конкурса получила девушка с короткой стрижкой. Об этом сообщает Sky News.

Победительницей конкурса стала 20-летняя Ева Жиль из северо-восточного региона Нор-Па-де-Кале. По результатам общественного голосования она заняла третью строчку, однако жюри мероприятия решило отдать участнице первое место. Студентка Лилльского университета назвала это «победой разнообразия».

По словам Жиль, все женщины уникальны и никто не должен диктовать им, какими быть. «Мы привыкли видеть красивых "Мисс" с длинными волосами, но я предпочитаю андрогинный образ с короткой прической», — высказалась конкурсантка в одном из многочисленных интервью.