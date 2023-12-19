В доме на Октябрьской заменили перегоревшие лампы

19.12.2023 Сотрудники ГБУ «Жилищник района Марьина роща» заменили лампы освещения по адресу: улица Октябрьская, дом 33. Об этом сегодня сообщили в ГБУ «Жилищник района Марьина роща». — Специалисты провели замену ламп осветительного прибора на 1 этаже в подъезде № 2, — сообщили в «Жилищнике». Ранее жители района пожаловались на отсутствие освещения в подъезде. Замечание устранили. Напомним, о появлении проблем в сфере городского хозяйства жители могут сообщить в ГБУ «Жилищник района Марьина роща», который находится по адресу: 3-я улица Марьиной Рощи, 4, корпус 3. Телефон: +7 (495) 631-07-56.