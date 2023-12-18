От Клеопатры до Эми Уайнхаус: история подводки для глаз

Кайал (от араб. «сурьма») — мягкий контурный карандаш для подводки глаз — одно из старейших косметических средств, которым пользовались еще жители Древнего Египта. Тогда его делали из смесей свинца, жженого миндаля, оксида меди, золы и сурьмы — металлоподобного материала серебристо-серого цвета.

© Кадр из фильма "Клеопатра"

Помимо эстетической у кайала были медицинская и религиозная функции: красящий состав, нанесенный по контуру, защищал глаза от инфекций и отпугивал злых духов, которые, как верили египтяне, проникали в тело человека через глаза.

Но перенесемся в современность. В 1920-е годы Старый и Новый Свет накрыла египтомания. Произошло это в связи с раскопками нетронутой гробницы Тутанхамона (1922) и демонстрацией широкой публике бюста Нефертити (1924). Вместе со скарабеями, цветами лотоса и иероглифами вернулась мода и на кайал. Хотя состав средства значительно обновился. Теперь в него входили древесный уголь, сажа, растительное масло и смола.

Одной из законодательниц моды на стрелки считается звезда немого кино Жозефина Бейкер. В 1950-е годы появились первые жидкие лайнеры, а вместе с ними и «кошачьи стрелки» с характерной изящной линией, загнутой немного вверх. Такой вариант предпочитали Брижит Бардо и Одри Хепберн.