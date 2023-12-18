Российские мужчины стали чаще ходить на маникюр и педикюр

В 2023 году мужчины стали чаще ухаживать за собой, заниматься танцами и йогой. Такие выводы сделал фитмост — приложение для записи на фитнес, бьюти и отдых.

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В частности, в разы выросло количество записей на бьюти-процедуры. Например, объём бронирований на маникюр вырос в 3,7 раза, на педикюр — почти в 4,5 раза.

Кроме того, среди мужчин выросла популярность йоги критического выравнивания — этот метод улучшает здоровье позвоночника, улучшая его гибкость. Число записей на такие занятия выросло в 3,5 раза.

Интересно, что мужчины не обходят вниманием чувственные танцы. В текущем году они ходили на хай хилс в два раза чаще по сравнению с прошлым годом.