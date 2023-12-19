Тренер посоветовал упражнение без инвентаря для рельефного пресса

Щеблицкий предложил начинать выполнять это упражнение на скамье. Исходное положение — сидя на скамье, необходимо сведенные и слегка согнутые в коленях ноги выставить вперед, руками упереться в край опоры и отклонить назад корпус. Затем следует поднять ноги и найти баланс, сидя на ягодичных буграх. «На выдохе поднимайте ноги, сгибая их в коленях и подтягивая к себе. Одновременно подавайте корпус вперед, приближая грудь к коленям. Сделайте паузу в течение одной секунды, затем на вдохе вернитесь в исходное положение», — описал он технику выполнения.