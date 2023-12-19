МФЦ проведет детский мастер-класс в библиотеке № 21

19.12.2023.Сотрудники библиотеки № 21 устраивают 21 декабря совместный мастер-класс с центром «Мои документы». Об этом сообщили в администрации учреждения. Если в декабре ваша душа желает радости, а до нового года еще далеко, то мы спешим пригласить вас и ваших детей на мастер-класс «В гостях у енотика». Юные участники смогут собрать объемные фигурки от офисов «Мои Документы», в том числе традиционного енота — администратора-помощника по искреннему сервису центров госуслуг, — рассказали в администрации. Мастер-класс начнется в 15:30 и состоится в отделении по адресу: ул. Космонавта Волкова, дом 3. Вход свободный.