Лучшие бьюти-средства для экспресс-подготовки к Новому году

Дни до главной ночи в году пошли на счет, а режим многозначности включен на полную. Чтобы не только успеть сделать все дела перед праздником, но и выглядеть во всеоружии, вам в помощь - 10 классных бьюти-средств из подборки ниже.

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Лекгий крем d’Alba Mild Skin Balancing Vegan Cream

Чтобы в новогоднюю ночь кожа сияла красотой и здоровьем, берем на заметку этот невесомый крем d’Alba. Несмотря на легкую текстуру, с поставленной задачей продукт справляется на ура: мгновенно наполняет кожу влагой, успокаивает и выравнивает тон. Все благодаря экстракту итальянского белого трюфеля, центелле азиатской, чайному дереву и гиалуроновой кислоте в составе.

Концентрированный тонер OHAVE

Если в вашем уходе до сих пор нет тонера, это нужно срочно исправлять. Особенно хорош этот вариант с растительным микробиомом. Продукт успокаивает и очищает сухую и обезвоженную кожу, восстанавливая ее естественную флору. В составе - 39 ингредиентов (!). Например, экстракт плодов вишни, природный источник витамина С, помогает коже справляться с негативным воздействием окружающей среды. Лимонная кислота нормализует работу сальных желез, а аденозин оказывает мощное антиэйдж-действие.

Гели для умывания SmoRodina

Для тех, кто любит эффект очищенной до скрипа кожи после умывания, совершенно точно придется по вкусу новая линейка гелей SmoRodina. В составе средств - мягкие растительные ПАВы, которые максимально бережно и деликатно очищают кожу от макияжа и других загрязнений. Вариант Anti-acne с цинком, экстрактом граната и гиалуроновой кислотой незаменим для ухода за жирной и проблемной кожей. Гель для умывания с AHA и ВНА кислотами подходит для возрастной и проблемной кожи, а продукт из линии Microbiome мастерски выравнивает тон и сужает поры.

Крем для глаз Stellary Skin Studio Ice Hydrating Eye Gel

Кожа вокруг глаз нуждается в особом уходе в холодное время года. Чтобы в новогоднюю ночь взгляд был распахнутым и отдохнувшим, берите на заметку этот крем от Stellary. Охлаждающий гель помогает бороться с отечностью, а заодно увлажняет и повышает тонус кожи. Формула средства на основе гиалуроновой кислоты усилена кофеином, ниацинамидом и производной ментола, который и отвечает за мягкий охлаждающий эффект.

Тканевые патчи Matsesta

Продукт номер один перед праздниками и на утро после вечеринки. Убираем в холодильник, а с утра наслаждаемся приятным охлаждающим эффектом. В ассортименте у бренда Matsesta можно найти самые разные патчи: с гиалурновой кислотой, которая дарит заряд свежести и увлажнения, с пептидным комплексом для экспресс-лифтинга или с коэнзимом для укрепления и антиэйдж-эффекта. Вариант на основе пребиотиков здорово справляется с отеками, убирает тёмные круги и придает коже едва уловимое сияние.

Увлажняющая лифтинг-сыворотка Active Collagen Booster Serum Mixit

Десятая по счету сыворотка в линейке Skin Chemistry от Mixit на ура справляется с поставленной задачей: гениально увлажненяет, разглаживает мелкие морщинки и придаёт овалу лица более чёткие контуры. Умная комбинация активных ингредиентов в составе улучшает и выравнивает тон, благодаря чему декоративная косметика ложиться ровнее. Как результат – свежая и сияющая кожа без видимых несовершенств.

Кокосово-солевой скраб Pravilnaya Kosmetika

Чтобы в новогоднюю ночь блистать в открытом платье или топе, нужно как следует подготовить тело. Этот скраб на основе морской соли деликатно отшелушивает кожу, способствуя выводу лишней жидкости и снятию отечности. Кокосовая стружка выравнивает рельеф и борется с несовершенствами, а экстракт груши осветляет и увлажняет. После душа кожа мягкая и бархатистая, словно вы только что вышли с настоящего салонного спа-ритуала.

Крем-баттер Lifecode

Лёгкая тающая текстура крема быстро впитывается, не оставляя чувства липкости, что зимой особенно актуально. Средство качественно увлажняет кожу, а заодно повышает упругость и уменьшает признаки целлюлита и других несовершенств. В составе баттера - экстракт смолы дерева кротон, который по своей эффективности сравним с инъекционными процедурами. Благодаря этому продукт запускает процесс клеточной регенерации, стимулирует синтез коллагена и оказывает мощное антиоксидантное действие.

Она иная Парфюмированный спрей для тела

Этой осенью бренд Она Иная презентовал новую парфюмированную коллекцию в коллаборации с Неделей Моды в Сочи. Невероятно хорош парфюмированный спрей для тела с гиалуроновой кислотой и шелком. Благодаря аминокислотам в составе продут отлично поддерживает уровень увлажнения, а заодно смягчает кожу. Его можно запросто использовать в дуэте с любимым питательным кремом для усиления эффекта. Всего бренд выпустил четыре парфюмированные линейки: Палисандр, Мираж, Богема, Империя. Какую выбрать - решать только вам.

Skin Helpers Очищающее масло для душа

Масло Skin Helpers бережно невесомое как шелк, оно деликатно очищает кожу, не оставляя чувства сухости и стянутости. Кроме того, продукт уменьшает шелушение, оказывая увлажняющее и смягчающее действие. Не смотря на масляную текстуру, средство не перегружает кожу и не забивает поры. А еще оно очень экономично в использовании: для очищения лица и зоны декольте достаточно одного нажатия дозатора, для очищения тела - двух-трех нажатий.

Blagovkus Milk Remover Makeup

Энзимное молочко - незаменимый продукт в холодное время года. Ниацинамид в составе помогает восстановить барьерную функцию кожи, а также повышает упругость и оказывает увлажняющий эффект. Также в основе формулы - энзимы, которые усиливают очищающее действие, стимулируя процесс клеточной регенерации. В результате тон лица более ровный, а кожа сияющая и здоровая.

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