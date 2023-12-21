На Шенкурском проезде привели в порядок дворовую территорию

21.12.2023. Сотрудники «Жилищника» привели в порядок дворовую площадку в Шенкурском проезде, дом 4. Жители ближайших домов пожаловались на неубранную дворовую площадку. Жители обратились в управляющую компанию с просьбой разобраться с данной проблемой. «Выполнены работы по уборке территории», — рассказали в «Жилищнике района Бибирево».