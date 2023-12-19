Эксперты указывают на новый тренд в развитии украшений

Как пишет «Лента.ру», история создания синтетических заменителей для драгоценных камней началась еще в начале 20 века. Искусственный жемчуг и сапфиры прочно вошли в ювелирный рынок в разные временные периоды. В настоящее время синтезирование искусственных бриллиантов встречает применение с использованием современных технологий, обретенных в 2000-2010 годах, рассказывает начальник управления по корпоративным финансам АЛРОСА Сергей Тахиев.

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Этот подход находит поддержку и среди экспертов в области дизайна украшений, таких как основательница бренда Shaniq Анастасия Шульженко. По ее мнению, современные технологии и материалы, включая искусственные алмазы, могут успешно использоваться в современном ювелирном искусстве, особенно в стилях, схожих с хайтеком в архитектуре.

Компания Pandora, в свою очередь, увеличила прогноз выручки, в том числе за счет расширения географии продаж украшений с лабораторно выращенными бриллиантами. Она отказалась от использования натуральных алмазов еще в 2021 году, оправдывая это нарушением прав рабочих на алмазных приисках и гранильных фабриках, а также высоким углеродным следом при добыче.

Согласно отчету Stats & Research за 2021 год, рынок украшений с лабораторными бриллиантами растет быстрее, чем рынок натуральных алмазов. Это вызывает активный интерес со стороны маркетологов компаний, способствуя формированию тренда на использование синтетических камней. Даже звезды Голливуда, такие как Леонардо Ди Каприо и Уоррен Баффет, выразили интерес к компаниям, специализирующимся на искусственных бриллиантах.