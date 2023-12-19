Косметолог дала совет, как оказать первую помощь пересушенной из-за мороза коже

«В такой период важен правильный рациональный уход за кожей. Первое, с чего всегда начинаем, – это очищение. Если пользовались гелем, то сейчас стоит перейти на более мягкое средство для умывания: гель-крем, пенка, молочко, которые будут смягчать кожу. Второе: если женщина пользовалась скрабами более жесткими, то важно перейти на более мягкие скрабы и уменьшить количество использования. Если, например, было два раза в неделю, то перейти на один раз в неделю», – советует косметолог.