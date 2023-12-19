Косметолог дала совет, как оказать первую помощь пересушенной из-за мороза коже
Ветер и низкие температуры зимой крайне негативно влияют на кожу лица: она становится очень сухой и шершавой. Косметолог Наталья Рудыка дала совет, как правильно ухаживать за лицом в зимний период: от чего стоит отказаться и какие косметические средства заменить на более щадящие.
По словам Натальи Рудыки, на кожу в первую очередь негативно влияют мороз, ветер, а также система отопления в помещениях. Врач советует дома включать увлажнитель воздуха, наладить питьевой режим и питание. Для упругости и восстановления кожи отлично подойдут продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты: рыба, шпинат, фасоль, авокадо, орехи и ягоды.
«В такой период важен правильный рациональный уход за кожей. Первое, с чего всегда начинаем, – это очищение. Если пользовались гелем, то сейчас стоит перейти на более мягкое средство для умывания: гель-крем, пенка, молочко, которые будут смягчать кожу. Второе: если женщина пользовалась скрабами более жесткими, то важно перейти на более мягкие скрабы и уменьшить количество использования. Если, например, было два раза в неделю, то перейти на один раз в неделю», – советует косметолог.
По мнению Рудыки, сейчас стоит отдать предпочтение кремам-эмалентам, которые быстро восстанавливают и увлажняют кожу. Она отмечает, что эти кремы гипоаллергенные, регенерируют защитный слой кожи, делают ее более мягкой. Предпочтение лучше отдать кремам из аптечной серии.
В декоративной косметике на зиму лучше отказаться от пудры и отдать предпочтение тональному крему. Для губ рекомендуется использовать бальзамы и крем-помаду.
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