Более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света из-за плохой погоды. О проблемах с энергоснабжением сообщает Telegram-России.

По данным на 06:00 четверга, 21 декабря, обесточенными остаются 46,6 тысячи человек в Донецкой народной республике (ДНР) и 57,3 тысячи человек в Луганской народной республике (ЛНР). В общей сложности света лишились около 103 тысяч граждан. По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются.