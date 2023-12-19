Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

«Весьма провокационный, но стильный вариант обуви на зиму — ботфорты. Эта обувь идеально дополняет дерзкие образы с мини-юбками, но важно держать баланс, чтобы образ не стал вульгарным. В аутфитах с юбками-макси ботфорты же, наоборот, создают легкий намек на игривость, особенно если на таких изделиях есть разрезы», — заявила собеседница издания.