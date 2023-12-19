Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

Стилист Татьяна Филатова перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий материал публикует портал «А теперь внимание!».

Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму
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В первую очередь, по словам специалистки, в моду вновь вошли угги. Однако она уточнила, что текущей зимой популярны будут укороченные модели, пары на толстой подошве или на высокой платформе.

«Ну и конечно, эта обувь прекрасно подходит для уютных расслабленных образов с пуховиками и даже шубами, если вы любите модные эксперименты», — уточнила эксперт.

Помимо этого, Филатова посоветовала носить сапоги-трубы высотой до колена из замши коричневой, шоколадной или рыжей расцветки. Она подчеркнула, что данная модель обуви удачно сочетается с юбками и платьями, особенно трикотажными.

«Весьма провокационный, но стильный вариант обуви на зиму — ботфорты. Эта обувь идеально дополняет дерзкие образы с мини-юбками, но важно держать баланс, чтобы образ не стал вульгарным. В аутфитах с юбками-макси ботфорты же, наоборот, создают легкий намек на игривость, особенно если на таких изделиях есть разрезы», — заявила собеседница издания.

В заключение стилистка отметила актуальность челси и ботинок со шнуровкой и на массивной подошве.

Ранее в декабре стилист Алена Шоетова раскрыла россиянкам самые удачные сочетания цветов в одежде. По словам эксперта, существуют комбинации оттенков, которые смотрятся дорого и стильно. В первую очередь Шоетова назвала глубокий коричневый, голубой и белый.

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Татьяна Филатова