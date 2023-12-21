Жителей Текстильщиков приглашают на мастер-класс по созданию елочных игрушек

21.12.2023. Культурный центр «Москвич» приглашает жителей Текстильщиков 24 декабря на мастер-класс «Волшебная игрушка на ёлку». Об этом сообщили сотрудники центра. «На мастер-классе мы сделаем ёлочные игрушки. Для этого нам понадобятся всего лишь несколько листочков цветной бумаги. Приходите с детьми старше 4 лет», — рассказали организаторы. Начало в 13:00. Адрес: Новоспасский переулок, д. 5 (Библиотека № 16). Вход свободный, по предварительной записи. 6+