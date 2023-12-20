В столице открылся первый Центр женского здоровья

Еще недавно здоровьем москвичек занимались 125 районных женских консультаций. Расположены они были, как правило, на первых этажах жилых домов, в тесных помещениях, далеко от остановок общественного транспорта. На устаревшем оборудовании врачи там никаких нормальных исследований провести не могли, сводя свою функцию чаще всего к тому, чтобы дать направление в другую клинику. Исправить ситуацию, начать оказывать современную медицинскую помощь горожанкам на месте призваны Центры женского здоровья.

В самом первом из них, который открылся на юго-западе столицы и уже работает по новым стандартам, побывали корреспонденты "РГ".

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Один на три района

Пилотный центр на улице Новаторов, 3, стр. 4, расположен в паре минут хода от остановки автобуса, а до ближайшей станции метро "Новаторская" - минут 10.

Раньше тут располагался перинатальный центр. Сейчас здание поделили: первый и второй этажи перестроили и переоборудовали под Центр женского здоровья, а на трех верхних этажах разместилось отделение родильной патологии. В соседнем здании, соединенном с Центром женского здоровья переходом "сухие ноги", функционирует родильный дом. Оба здания - составные части больницы N 31 им. академика Г.М. Савельевой.

Как объяснил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по акушерству и гинекологии Антон Оленев, соседство с роддомом тут просто удачное совпадение, которое играет на главную задачу - собрать в одном месте все виды медицинской помощи, которые могут потребоваться москвичкам. Ну а поскольку места оказалось много, в новый центр переехали не одна, а три женские консультации - районов Никулино, Тропарево, Обручева. Работают тут более трех десятков врачей-гинекологов и полсотни медсестер, они обслуживают 140 тысяч женщин и лишь за сутки принимают до 300 посетительниц.

Дежурный у входа

Новый стандарт оказания медицинской помощи на улице Новаторов начинается с порога. Гардероб, стойка информации, регистратура. В терминалах сразу можно взять талончик на прием к врачу или на процедуры. Тут же расположен кабинет дежурного врача. "Это позволяет пациентке с экстренными жалобами или после лечения в стационаре оперативно получить квалифицированную помощь, - говорит Оленев. - В кабинете имеется современный аппарат УЗИ экспертного уровня. Обследование при необходимости проведут тут же, на приеме. Это удобно и пациентке, и врачу: сразу известен диагноз".

Еще одна особенность нового центра: во всех кабинетах встроена система "закрытая дверь". Гарантия, что к врачу во время приема не ворвется посторонний со словами: "Мне только спросить".

Не упустить время

Помимо традиционных гинекологических кресел с электроприводом в кабинетах врачей-гинекологов стоят кольпоскопы. Врач Анастасия Сафронова рассказала "РГ", что раньше для проведения исследований на таких аппаратах посетительниц направляли в крупные медучреждения, куда очередь могла длиться по три месяца. "Кольпоскоп нужен для цитологического анализа на наличие предраковых клеток шейки матки, - рассказывает Сафронова. - Мазок, который прежде брали во время диспансеризации в женских консультациях, уже устарел". Есть в центре и еще одно чудо техники - электронный маммограф, который сканирует молочные железы и выявляет возможное новообразование на самой ранней стадии.

На верхних этажах Центра женского здоровья расположено современное отделение по выхаживанию новорожденных с различными патологиями: недоношенных, с низким весом, врожденными заболеваниями и прочим. Фото: mos.ru

Пройдите в операционную

Ну и самая топовая функция нового центра: наличие собственной малой операционной. Многофункциональный операционный стол, своя система вентиляции, специальный свет... А еще необходимые лазерные установки, медицинские газы, предусмотрена даже подача анестезии. Операции проводят свои врачи, не приглашенные.

Спрашиваю у Антона Оленева: кому требуется все это? "Проводим малые гинекологические операции: чистки, удаление полипов, применяем инвазивные методики диагностики при беременности". Прежде на любую из этих процедур женская консультация направляла пациенток в Центр репродукции человека. Так поступали и когда требовалось проведение амниоцентеза (для выявления пороков и болезней плода) или аспирации ворсин хориона (показывает хромосомные изменения плода). Теперь беременной никуда ехать не нужно.

В результате не теряется драгоценное время, а будущие мамы лишний раз не нервничают из-за "диагноза под вопросом", многочисленных посещений разных клиник, врачей. Прежде чем поехать домой, прооперированные спокойно отдыхают в комфортной палате.

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