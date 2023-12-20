20.12.23 Праздничный мастер-класс состоится в ЦКИСе. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» В Центре культуры и спорта в четверг, 21 декабря, состоится праздничный мастер-класс «Елочное украшение», посвященный Новому году. На мероприятие пригласили всех желающих. — Каждый участник мероприятия создаст из фетра и декоративных материалов уникальный новогодний сувенир, — поделились информацией представители Центра культуры и спорта. Отметим, что подарки, сделанные своими руками несут особое тепло от автора и могут станут уникальными и неповторимыми. Это отличный шанс создать подарок для близкого человека, а также раскрыть свои творческие способности. Мастер-класс пройдет по адресу: улица Красного Маяка, дом №13 А корпус №7.