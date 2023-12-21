Первое свидание завершилось для жительницы Уфы падением с высоты и гибелью

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В Уфе 18-летняя девушка отправилась на первое свидание со своим новым знакомым из Сети. Встреча закончилась трагедией: она погибла после падения с высоты девятого этажа. Об этом сообщает издание «Уфа онлайн».

По информации источника, знакомого с ситуацией, девушка и ее ухажер познакомились в интернете. Первое свидание пара решила провести в съемной квартире, которую сняла погибшая. В какой-то момент ей якобы захотелось увидеть город «вверх тормашками». Она попросила парня, чтобы тот подержал ее вниз головой, однако в какой-то момент она выскользнула у него из рук.

Удар о землю оказался такой силы, что девушка погибла еще до прибытия медиков. Расследованием дела занимается Следственное управление Следственного комитета по Республике Башкортостан, говорится в сообщении.