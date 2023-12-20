Затравленная Дженнифер Лав Хьюитт высказалась о старении в Голливуде

Звезда ответила на критику «неузнаваемого» лица.

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44-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лав Хьюитт оказалась в числе голливудских звезд, на которых обрушились нападки за изменившуюся внешность. Ее заподозрили в хирургических вмешательствах. Знаменитость же заявила, что артисты могут делать что угодно, но публика никогда не будет полностью довольна, пишет People.

По словам Дженнифер, «стареть в Голливуде очень тяжело». «Это действительно тяжело, потому что ты не можешь сделать ничего, что было бы правильно», — высказалась актриса. Она столкнулась с критикой поклонников после того, как поделилась в соцсети снимком с новой прической, но фолловерам фото не понравилось. Хьюит написали, что она не похожа на себя. Звезда призналась, что всего лишь использовала фильтр, который хорошо смотрелся при свете в салоне красоты.