Новый тренд — «детские» брови: что это такое и как сделать самому
Тренды из соцсетей продолжают набирать обороты, доходят они и до салонов красоты.
Так, с подачи инфлюенсеров в 2024 году балом будут править «детские» брови, которые получают с помощью процедуры ламинирования.
Что такое «детское» ламинирование бровей
Ламинирование — это салонная процедура, во время которой волоски корректируют, затем с помощью специальных составов придают им форму и цвет. Вся эта история держится от двух недель до месяца, пока волоски полностью не обновятся.
В процессе такого ламинирования обрабатывают не всю бровь, а только от начала до середины. А если делать всю, эффект будет слишком нарочитый и яркий. Бровисты говорят, что эта техника подходит для тех, у кого пушистые брови. У них «детский» вариант выглядит естественно.
В случае с соболиными бровями, непослушные волоски как раз бывают до середины. Они завиваются, неправильно лежат. В процессе ламинирования их укрощают, выпрямляют, задают направление роста и форму. Получаются не тонкие брови в стиле моды 90-х, а аккуратные. Но, стоит признать, что пушистые брови после процедуры определенно станут тоньше, но только на время.
Кому не стоит делать «детское» ламинирование
Если бровь по всему периметру имеет волны и завитки, то «детская» техника вам не подойдет. Также она не будет смотреться на тех, у кого редкие брови и растут они спереди более горизонтально.
Риски ламинирования
В процессе ламинирования используют химические составы, поэтому процедуру нельзя делать беременным женщинам, обладателям экзем, чувствительной кожи.
Можно сделать «детские» брови в домашних условиях
Да, временный эффект ламинирования можно создать в домашних условиях. Но только до первого умывания. Для начала вам нужно скорректировать брови. Лучше сходить к бровисту, если у него еще не были, чтобы он вам подобрал подходящую форму и показал, как правильно делать коррекцию.
В домашних условиях есть два метода ламинирования. Первый — с помощью макияжа. Можно использовать для передней части брови средства, которые придают форму и фиксируют, а это цветные гели и воски.
Второй вариант — сделать более стойкое ламинирование для мероприятия с помощью мыла. Для этого вам понадобится щеточка для бровей (похожа на ту, что у туши) и мыло (можно использовать специальное для бровей или обычное). Нанесите на щеточку немного мыла, зачешите брови по желаемой форме. Эффект ламинирования готов.