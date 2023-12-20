Тренды из соцсетей продолжают набирать обороты, доходят они и до салонов красоты.

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Так, с подачи инфлюенсеров в 2024 году балом будут править «детские» брови, которые получают с помощью процедуры ламинирования.

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Что такое «детское» ламинирование бровей

Ламинирование — это салонная процедура, во время которой волоски корректируют, затем с помощью специальных составов придают им форму и цвет. Вся эта история держится от двух недель до месяца, пока волоски полностью не обновятся.

В процессе такого ламинирования обрабатывают не всю бровь, а только от начала до середины. А если делать всю, эффект будет слишком нарочитый и яркий. Бровисты говорят, что эта техника подходит для тех, у кого пушистые брови. У них «детский» вариант выглядит естественно.

В случае с соболиными бровями, непослушные волоски как раз бывают до середины. Они завиваются, неправильно лежат. В процессе ламинирования их укрощают, выпрямляют, задают направление роста и форму. Получаются не тонкие брови в стиле моды 90-х, а аккуратные. Но, стоит признать, что пушистые брови после процедуры определенно станут тоньше, но только на время.

Кому не стоит делать «детское» ламинирование

Если бровь по всему периметру имеет волны и завитки, то «детская» техника вам не подойдет. Также она не будет смотреться на тех, у кого редкие брови и растут они спереди более горизонтально.

Риски ламинирования

В процессе ламинирования используют химические составы, поэтому процедуру нельзя делать беременным женщинам, обладателям экзем, чувствительной кожи.

Можно сделать «детские» брови в домашних условиях

Да, временный эффект ламинирования можно создать в домашних условиях. Но только до первого умывания. Для начала вам нужно скорректировать брови. Лучше сходить к бровисту, если у него еще не были, чтобы он вам подобрал подходящую форму и показал, как правильно делать коррекцию.

В домашних условиях есть два метода ламинирования. Первый — с помощью макияжа. Можно использовать для передней части брови средства, которые придают форму и фиксируют, а это цветные гели и воски.