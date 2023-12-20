Может ли ретинол вызывать привыкание: видео
Ретинол – это форма витамина A, которая широко используется в косметических средствах для ухода за кожей. Он способствует обновлению клеток кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает морщины и предотвращает появление пигментных пятен.
Достоверных научных данных о том, что ретинол может вызвать привыкания нет.
Привыкания не происходит, так как ретинол запускает естественные процессы обновления клеток кожи. Для поддержания эффекта достаточно регулярно использовать средства с ретинолом в рекомендуемых дозировках.
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