Ретинол – это форма витамина A, которая широко используется в косметических средствах для ухода за кожей. Он способствует обновлению клеток кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает морщины и предотвращает появление пигментных пятен.

Достоверных научных данных о том, что ретинол может вызвать привыкания нет.

Привыкания не происходит, так как ретинол запускает естественные процессы обновления клеток кожи. Для поддержания эффекта достаточно регулярно использовать средства с ретинолом в рекомендуемых дозировках.