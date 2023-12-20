Какая женская одежда не выходит из моды

В 2024 году выглядеть стильно — это значит умело миксовать базовый гардероб с акцентными вещами. Команда "Клео.ру" напоминает, какая женская одежда точно пригодится в шкафу.

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Люксовые бренды к Новому году не радуют скидками, а на китайский ширпотреб с торчащими нитками мы не согласны. Чтобы купить женскую одежду и не пожалеть, лучше перестать гнаться за трендами, ведь они постоянно меняются.

Какой бы ни была мода, фигура и зарплата, женщина может пополнить гардероб вещами, которые останутся актуальными надолго и украсят ее. Все проще, чем кажется.

Отправляясь на шопинг, включите в список покупок ТОП универсальной женской одежды по версии "Клео.ру".

Итак, первый номер в нашем рейтинге – маленькое черное платье. Прекрасное решение для посиделок в кафе с подругами, свидания с любимым человеком, посещения офиса. Коко Шанель не прогадала, когда советовала приобрести его каждой женщине.

В зависимости от возраста стоит выбрать правильную длину платья, чтобы оно не было чересчур коротким. Помните, что женская одежда для полных скрывает лишние сантиметры в проблемных зонах, если пошита из качественной плотной ткани.

Второе место в ТОПе от "Клео.ру" занимает просторная футболка из 100% хлопка без принта и декора. Цвет не играет особой роли — выбирайте любимый и точно не прогадаете. Купить такую вещь – значит сделать вклад в будущее. Эта вещь не выходит из моды, хорошо считается с брюками, юбками, шортами, а также хорошо смотрится под пиджаками, легкими куртками и вязаными кардиганами.