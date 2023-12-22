Mash: москвичка чуть не потеряла палец из-за инфекции после маникюра

Женщина сделала маникюр в салоне "Пальчики" и едва не лишилась пальца из-за инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. В декабре москвичка пришла в один из салонов популярной сети маникюра и педикюра, надеясь на качественную процедуру, однако мастер сильно травмировал ей мизинец. Палец воспалился, и клиентке пришлось обращаться к врачам, которые диагностировали у нее паронихию, то есть инфекцию околоногтевых тканей. Пациентке назначили курс лечения, которое займет целый месяц. Пострадавшая наняла юриста, чтобы решить проблему в досудебном порядке, но генеральный управляющий сети салонов Антон Дерконос поручил разбирательство своему помощнику. Тот предложил потерпевшей клиентке сертификат на новое посещение на 15 тыс. рублей, надеясь уладить инцидент. Как уточняется, в прошлом году франшиза "Пальчики" попала в топ-10 по версии Forbes.