Раскрыт тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

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Специалистка рассказала, что в последнее время многие звезды, среди которых бизнесвумен Кайли Дженнер, актриса Хелен Флэнаган и модель Эбби Клэнси, публикуют в своих соцсетях снимки в нижнем белье и чулках. По ее словам, таким образом они пытаются подчеркнуть свою сексуальную привлекательность.

«Чулки ассоциируются с винтажным гламуром, который сам по себе очень чувственен. Конечно, такие ощущения не смогут передать шерстяные носки и колготки», — объяснила Джеймс.

В то же время она отметила, что данный предмет гардероба привлекает внимание не только к стройным ногам селебрити.

«Дело в том, что чулки влияют на движения их обладательницы. Они — идеальный предлог для знаменитостей, желающих быть бесстыдно соблазнительными на своих фотографиях», — заключила собеседница издания.