Раскрыт тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Раскрыт тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей
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Специалистка рассказала, что в последнее время многие звезды, среди которых бизнесвумен Кайли Дженнер, актриса Хелен Флэнаган и модель Эбби Клэнси, публикуют в своих соцсетях снимки в нижнем белье и чулках. По ее словам, таким образом они пытаются подчеркнуть свою сексуальную привлекательность.

«Чулки ассоциируются с винтажным гламуром, который сам по себе очень чувственен. Конечно, такие ощущения не смогут передать шерстяные носки и колготки», — объяснила Джеймс.

В то же время она отметила, что данный предмет гардероба привлекает внимание не только к стройным ногам селебрити.

«Дело в том, что чулки влияют на движения их обладательницы. Они — идеальный предлог для знаменитостей, желающих быть бесстыдно соблазнительными на своих фотографиях», — заключила собеседница издания.

В октябре Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл позирования британской певицы, дизайнера и модели Виктории Бекхэм на фото. В первую очередь специалистка проанализировала снимки, где знаменитость держит левую руку в кармане брюк, а правой — сумку. По ее мнению, Бекхэм с помощью данной позиции создала фирменный образ, демонстрирующий внутреннюю уверенность в себе.

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Виктория Бекхэм