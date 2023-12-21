Звезда «Холопа» Ольга Дибцева ждет ребенка
Накануне Ольга Дибцева появилась на премьерном показе фильма «Холоп 2» и порядком удивила всех присутствующих. 37-летняя звезда не стала скрывать округлившийся живот. И никто бы не удивился интересному положению звезды, если бы она не так давно не сокрушалась над тем, что не смогла спасти свой первый брак.
«Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения… Мне казалось, у нас кризис, за отношениях надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность. Отношений уже никаких нет, все умерло, и мы просто мучаем друг друга…», писала как-то осенью звезда в социальных сетях.
Первый супругом звезды «Холопа» была бизнесмен Роман Бочаров. Сейчас артистка находится на поздних сроках беременности, но не рассказывает, кто является отцом ее будущего ребенка, однако отмечает, что чувствует себя счастливым человеком.