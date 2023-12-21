Звезда «Холопа» Ольга Дибцева ждет ребенка

Накануне Ольга Дибцева появилась на премьерном показе фильма «Холоп 2» и порядком удивила всех присутствующих. 37-летняя звезда не стала скрывать округлившийся живот. И никто бы не удивился интересному положению звезды, если бы она не так давно не сокрушалась над тем, что не смогла спасти свой первый брак.

«Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения… Мне казалось, у нас кризис, за отношениях надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность. Отношений уже никаких нет, все умерло, и мы просто мучаем друг друга…», писала как-то осенью звезда в социальных сетях.