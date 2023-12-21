Почти 40% опрошенных россиянок сообщили о желании изменить цвет глаз

В ходе опроса, проведенного дистрибьютором отечественных линз, почти 40% опрошенных россиянок признались, что хотели бы изменить цвет глаз, чтобы стать красивее.

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В ходе опроса специалисты компании-дистрибьютора российских линз выяснили, что доля женщин, которые готовы решиться на значительные изменения во внешности, выше среди возрастной группы старше 25 лет. Среди опрошенных 47,4% считают свой цвет глаз неинтересным, каждая пятая хотела бы сделать его более насыщенным. 39% респонденток отметили, что хотели бы сменить цвет глаз, чтобы больше нравиться окружающим.

Также опрос показал, что представители возрастной группы 18–24 лет предпочитают для изменения внешности пользоваться косметикой, 19% россиянок в возрасте от 25 до 35 лет и 26% россиянок в возрасте 35–46 лет прибегают к косметологическим процедурам.