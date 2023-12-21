Какой наряд выбрать для встречи Нового 2024 года, чтобы улыбнулась удача

А вы замечали, с каким пристрастием и особой ответственностью люди во всём мире подходят к выбору новогодних нарядов?

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Подготовка к главной волшебной ночи начинается задолго до торжества. Женщины подбирают платья, костюмы и аксессуары не только для себя, но и для всей семьи.

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Есть поверие, что у каждого символа наступающего года есть свои предпочтения в цвете. Именно для этого каждый год мы тщательно подходим к выбору своего наряда.

Так в чём же встретить грядущий 2024 год, чтобы быть не только красивой, но и привлечь благосклонность символа года?

Что любит Дракон?

Согласно восточному календарю, покровителем 2024 года станет Зелёный Деревянный Дракон. Важно продумать каждую деталь своего образа, чтобы получить благосклонность этого мифического существа, а также привлечь удачу, достаток и счастье в новом году. Астрологи говорят, что правильный наряд поможет заручиться поддержкой Дракона и прожить год без неприятностей.

Дракон обязательно оценит дорогие материалы, насыщенные яркие цвета и блеск. Идеально подходящие цвета – зелёный, золотой, белый, красный, фиолетовый и серебристый. А вот бежевый, коричневый, голубой и розовый лучше исключить из образа.

Чтобы угодить Зелёному Дракону, важно в новогоднюю ночь сиять и блистать, быть в центре внимания, но не забывать про комфорт и удобство. Дракон символизирует согласие земли и неба, поэтому и вам нужно позаботиться, чтобы вы гармонично совместили внешнюю красоту и внутренний комфорт.

Идеально подойдёт бархат и шёлк, а также качественное кружево. Если вы предпочитаете скромный наряд, то просто добавьте несколько золотых аксессуаров. Главное – качество.

Остерегайтесь дешёвых тканей, синтетики и некачественно пошитых изделий. Это всё не про комфорт и лоск, а значит, может не понравиться управителю года.

Экспериментируйте, выделяйтесь, используйте украшения. И главное помните – во всём нужно держать баланс и делать уклон на яркость и комфорт.

Тренды новогодней ночи

Зелёный Деревянный Дракон задаёт свой особый стиль. В новогоднюю ночь вы можете выбрать любой фасон, и оставаться при этом в центре внимания.

Воздушность.

Пышные юбки, объёмные рукава или воротник – всё это поможет добавить в образ лёгкости и воздушности, а значит – быть в тренде.

Классический корсет.

Платье или брюки с корсетом не просто сделают вас звездой вечера. Утончённые оголённые плечи привлекут внимание Дракона, и не только.

Оверсайз.

Объёмная одежда уже плотно засела в наших образах. И новогодняя ночь не станет исключением. Широкий пиджак с платьем или комбинацией, с юбкой или брюками – отличное решение для стиля и комфорта. Актуальными остаются и брюки-палаццо.

Детали и аксессуары.

Не бойтесь дополнять свой образ яркими деталями. Вышивка, бисер, пайетки, ленты – всё это гармонично дополнит ваш новогодний образ. Но помните, что при выборе украшений стоит отдавать предпочтение благородным металлам или качественной бижутерии. Лучше отказаться от украшений совсем, чем надеть дешёвые безделушки.

Фасоны для Дракона

Итак, с деталями, тканями и цветами мы определились. Но чему именно отдать предпочтение в одежде, чтобы задобрить Деревянного дракона?

Если платья, то классические миди вполне подойдут. Карандаш, плиссе, русалочка, бахрома, воланы, на запах – выбирайте, что душе угодно. Ориентируйтесь на свои предпочтения, тип фигуры и материал.

Тренд года в платьях – объёмные рукава и высокий разрез.

Юбки – универсальная вещь, как в повседневном, так и в новогоднем гардеробе. Шёлк или атлас отлично сочетается хоть со шпилькой, хоть с оверсайз свитером, кедами.

При выборе брюк помните, что сейчас актуальны изделия с высокой посадкой, а также уже нашумевшие палаццо, клёш и классические «трубы».

Что не стоит надевать в новогоднюю ночь

Встречая Зелёного Деревянного Дракона, вы можете дать волю фантазии и яркости, смелости и уникальности. При выборе наряда для 2024 года практически нет ограничений, разве что парочку небольших, но очень важных.

Неряшливость и грязь. Это то, чего Дракон не примет никогда. Какой бы образ вы ни выбрали, он обязательно должен быть чистым, аккуратным и законченным. Спешка и неподготовленность. Дракон — мудрый и великий управитель, поэтому он вряд ли оценит, если вы станете собирать свой образ в последний момент, а ещё хуже – что-нибудь забудете. Косплей и подражание. Это самое главное «НЕТ» из всех. Не стоит подражать символу года, имитировать кажу дракона, делать яркий макияж или добавлять причудливые аксессуары в виде крыльев и хвостов. Этого символ 2024 года точно не потерпит, а вы в таких нарядах можете попасть к нему в немилость.

Выбрать новогодний образ – задачка не из лёгких. Обратите внимание на свою интуицию и прислушайтесь к себе. Дракон хоть и могущественное и яркое существо, но, тем не менее, обладающее великой мудростью.

Слушайте своё сердце и сияйте, встречая Новый 2024 год!

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