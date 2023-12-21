Как сохранить свежесть лица зимой — объяснила врач Эллинская
Зимой организм недополучает света и витаминов, из-за чего может ухудшиться состояние кожи. Однако эксперты от индустрии косметологии считают, что с этим можно бороться.
О том, как бороться с тусклым оттенком лица зимой в сети рассказала врач-косметолог Ксения Эллинская.
Медик назвала процедуры, которые помогут сохранить здоровый оттенок лица даже в холодное время года.
Фотодинамическая терапия Heleo4
Эта процедура проводится с помощью специальной лампы и геля с фоточувствительными частицами. Они улавливают волны нужной длины, помогая коже таким образом бороться с морщинами, расширенными порами, тусклым тоном и гиперпигментацией.
Фототерапия диапазоном различного света — IPL или BBL
Эта процедура прорабатывает расширенные капилляры и делает пятна от постакне меньше в их проявлении.
Лазерная терапия
Эта процедура лечения светом выравнивает рубцы, сглаживает расширенные сосуды и способствует антиэйдж-эффекту.
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