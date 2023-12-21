Как сохранить свежесть лица зимой — объяснила врач

Зимой организм недополучает света и витаминов, из-за чего может ухудшиться состояние кожи. Однако эксперты от индустрии косметологии считают, что с этим можно бороться.

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О том, как бороться с тусклым оттенком лица зимой в сети рассказала врач-косметолог Ксения Эллинская.

Медик назвала процедуры, которые помогут сохранить здоровый оттенок лица даже в холодное время года.

Фотодинамическая терапия Heleo4

Эта процедура проводится с помощью специальной лампы и геля с фоточувствительными частицами. Они улавливают волны нужной длины, помогая коже таким образом бороться с морщинами, расширенными порами, тусклым тоном и гиперпигментацией.

Фототерапия диапазоном различного света — IPL или BBL

Эта процедура прорабатывает расширенные капилляры и делает пятна от постакне меньше в их проявлении.

Лазерная терапия

Эта процедура лечения светом выравнивает рубцы, сглаживает расширенные сосуды и способствует антиэйдж-эффекту.