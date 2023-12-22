Названы главные ошибки в уходе за волосами

Многие считают, что правильно ухаживают за своими волосами, не применяя никакого дополнительного ухода. Однако это совершенно не так. «ФедералПресс» перечисляет главные ошибки, которые ежедневно совершают россиянки в уходе за волосами.

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«Не расчесывать волосы перед мытьем. Наоборот, это необходимо делать, чтобы они не путались, не стягивались, не оставались узелки волос на полотенце», – говорится в сообщении.

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Кроме того, следует подбирать правильный шампунь под свою структуру волос, так как это средство удаляет с кожи головы себум. Не стоит наносить шампунь на всю длину волос, так как образующаяся у корней пена поможет промыть всю длину волос. Промывать кожу головы следует не менее двух раз, чтобы поры задышали.

Многие наносят маски и кондиционеры на корни волос, что тоже считается грубой ошибкой. Прикорневая зона и так быстрее всего загрязняется за счет выделения себума.

Не следует мыть голову лишь шампунем. Когда мы моем волосы просто шампунем, то смываем верхний защитный слой волоса. Он становится оголенным и уязвимым. При использовании дополнительных косметических средств поверхностный защитный слой восполняется.

Важно в уходе за волосами и правильное расчесывание. Чтобы не повредить структуру волоса, расчесывать необходимо от кончиков и подниматься аккуратно вверх. Делать это стоит с помощью профессиональных массажных расчесок.

Нельзя тереть волосы после мытья полотенцем. Важно их промакивать, но долго в полотенце не оставлять, так как при этом из волос вытягивается влага. Находясь на улице в жару или мороз, нужно защищать голову шляпками и шапками. И солнце и холод делают волосы более уязвимыми и ломкими.

После мытья рекомендуется обязательно наносить термозащиту: масла, спреи, пенки, муссы. Они применяются перед сушкой. Термозащита подбирается исходя из типа волос. Если волосы плотные, с натуральным блеском, то подойдет аргановое масло или спрей, которые не будут их утяжелять. Для пористых и ломких волос идеальным вариантом окажется кремовая термозащита. Пенки и муссы применяются в основном для укладок.

Ложиться спать с мокрой головой тоже не стоит. Волосы при этом путаются и растягиваются, происходит трение, они расслаиваются. Необходимо просушить волосы феном перед сном, причем сушить нужно сверху вниз теплым потоком воздуха, следуя от корней к кончикам, по направлению роста волос.