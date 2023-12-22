Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала свое состаренное фото

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян использовала фильтр, который показывает, как она будет выглядеть в глубокой старости. Об этом сообщает People. Ким Кардашьян решила попробовать трендовый фильтр на себе, но, судя по реакции, не очень была рада увиденному, а в какой-то момент даже не могла смотреть на себя. Видео уже набрало 10,2 миллиона просмотров и тысячи комментариев, многие из которых отметили, что фильтр сделал ее похожей на свою маму, Крис Дженнер. В 2017 году Кардашьян спросили, не боится ли она стареть, она ответила, что боится. "Каждый божий день. Очевидно, что речь идет о мудрости. Вчера вечером мы ужинали с моей мамой на ее день рождения. Мы говорили об одном и том же. Есть ощущение спокойствия и мудрости, которые вы получаете от жизни. Но это также и отстой. Легкого пути нет. Я ненавижу свои руки — они морщинистые и отвратительные. Но я сменила столько подгузников этими руками, и я обнимала своих малышей этими руками, так что я смирилась с ними", — высказалась Кардашьян.