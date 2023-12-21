В сети появились снимки 51-летней Гвинет Пэлтроу без фотошопа

«Выглядит она великолепно, особенно для своего возраста, и лучше некоторых 18-летних», «Пресс? Я вижу только выпирающий живот», «Ее так называемый пресс больше похож на раздутый живот», «Она, конечно, выглядит хорошо, но для ее возраста это просто нормальный живот. Не пресс», «Очень худая женщина с дряблой кожей», — высказывались они.