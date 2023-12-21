В Нижнем Новгороде весивший около центнера пес похудел на 36 кг за два месяца

В Нижнем Новгороде пес Кругетс, который весил около 100 килограмм два месяца назад, похудел до 64 килограммов. Об этом сообщает благотворительный фонд "Сострадание НН". Волонтеры нашли животное на улице и дали ему кличку Кругетс из-за ожирения. В тот момент собаке было сложно передвигаться. Специалисты не смогли сделать рентген суставов лап из-за избыточного веса у пса. Спустя два месяца после того, как добровольцы взяли Кругетса под опеку, он похудел до 64 килограмм. При этом процесс дается собаке непросто. Чтобы в ветклинике смогли провести исследование, ему нужно весить не более 50 килограмм. Врачи назначили животному специальную диету. По словам специалистов, ленивый Кругетс не любит выходить на улицу, но гулять ему необходимо.