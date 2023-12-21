Россиянкам назвали модную одежду на зиму

Дизайнер одежды и fashion-иллюстратор Ольга Зверева назвала россиянкам модную одежду на зиму. Соответствующий материал публикует «Metro Москва».

Россиянкам назвали модную одежду на зиму
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Эксперт посоветовала носить трикотажный костюм из плотного качественного материала, который создает красивые драпировки.

«При выборе комплекта стоит обратить внимание на то, чтобы между телом и одеждой был "воздух". Идеально, когда ладонь свободно проходит между ними. Рукав можно выбрать спущенный или реглан, оба варианта создают расслабленный силуэт. Брюки предпочтительны с высокой посадкой», — уточнила она.

При этом специалистка порекомендовала придерживаться базовых оттенков серого, молочного и карамельного цветов.

«Если вы уже обладаете подобным комплектом в базовом цвете, то можно рассмотреть варианты ярких расцветок: морковный, травянисто-зеленый, терракотовый, васильковый синий. Любой благородный и, самое главное, идущий вам цвет», — подчеркнула Зверева.

Кроме того, собеседница издания призвала избегать изделий крупной рыхлой вязки, страз, рукавов-фонариков и чрезмерно ярких принтов. Также она добавила, что неуместно будут смотреться отвисшие накладные карманы, контрастные пуговицы, фасон в облипку, цветные вставки и шнурки.

«Мимо таких комплектов лучше проходить, не задумываясь», — заключила она.

Ранее россиянкам посоветовали самые модные цвета в одежде для встречи Нового года. В первую очередь стилист Олег Борха призвал присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию.

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