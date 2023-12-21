Россиянкам назвали модную одежду на зиму

«При выборе комплекта стоит обратить внимание на то, чтобы между телом и одеждой был "воздух". Идеально, когда ладонь свободно проходит между ними. Рукав можно выбрать спущенный или реглан, оба варианта создают расслабленный силуэт. Брюки предпочтительны с высокой посадкой», — уточнила она.