Звезды, удивившие нас новым имиджем в 2023

В этом году знаменитости преподнесли нам немало сюрпризов. Чего только стоят их новые образы! Некоторые меняли имидж настолько радикально, что их невозможно было узнать.

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Мы собрали самых ярких представителей шоу-бизнеса, которые поразили своим внешним видом.

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Филипп Киркоров

Наверное, больше всех в этом году удивил Филипп Киркоров. Певец — знатный любитель менять образ и шокировать публику. А еще лучше, если делать это одновременно! Артист постоянно меняет прически и цвет волос, к чему уже все привыкли, но поп-король буквально «сшиб с ног» откровенным признанием о многочисленных пластических операциях. Весь год артист, не стесняясь, делился подробностями о проведенных процедурах. Певец избавился от морщин и серьезно перекроил фигуру.

Параллельно с этим Киркоров не забывал менять образ. Мы устали загибать пальцы, пока считали. В этом году артист был и с седой бородой, и с черной, и с волнистыми волосами, и с прямыми. Летом певец снова удивил — теперь он пепельный блондин с короткой стрижкой. Ох, уж этот Филипп!

Кристина Агилера

GLOBALLOOKPRESS, СОЦСЕТИ

До неузнаваемости изменилась Кристина Агилера. Звезда появилась в декабрьском номере журнала InStyle, буквально шокировав всех новым имиджем. В последние годы певица заметно поправилась, она долго боролась с лишними килограммами, но удалось это сделать только сейчас. Однако, вернув себе прежнюю форму, на новых фото Кристина выглядит экстремально худой. От такого резкого похудения лицо певицы сильно изменилось. На внешности сказалась и новая прическа — теперь у Агилеры каре с боковым пробором, которое невероятно ей идет. Некоторые даже не узнали звезду 2000-х. Сейчас артистка выглядит в точности как 20 лет назад.

SHAMAN

СОЦСЕТИ

Ворвавшись в российский шоу-бизнес в начале 2022 года, Ярослав Дронов удивил своим внешним видом. Певец носил белокурые дреды. Уж кто только не ругал его за эту прическу, говоря о том, что такой стиль давно не в тренде, и цвет волос уж слишком блонд. Да, и, в целом, не самый русский образ получается. И только мы успели привыкнуть к этому яркому стилю, как в январе артист выпустил клип на песню «Исповедь», где, по сюжету, священник срезает ему знаменитые дреды. По словам SHAMAN, такое кардинальное изменение внешности символизирует начало нового творческого этапа.

Меган Фокс

СОЦСЕТИ

Мы сбились со счета, сколько раз Меган обновляла образ за последние годы. Особенно Фокс любит экспериментировать с цветом волос. В этом году актриса уже несколько раз поменяла прическу. В начале года из жгучей брюнетки Меган превратилась в перламутровую блондинку с удлиненным каре и челкой. В сентябре мы снова увидели кардинальные изменения. Звезда «Трансформеров» опять отрезала каре, а волосы стали ярко-красными.

Зендея

GLOBALLOOKPRESS, СОЦСЕТИ