Гусиная кожа: почему появляется и как избавиться

Многим хорошо известно такое понятие, как «гусиная кожа». Когда с подобным несовершенством встречается представительница прекрасной половины человечества, это может весьма расстраивать. Данное состояние кожи достаточно распространено и наблюдается у людей вне зависимости от возраста. При таком состоянии на коже появляются мелкие бугорки, немного шершавые на ощупь. Они похожи на кожу гуся, что и повлияло на название. Женский журнал kleo.ru рассказывает, как справиться с деликатной трудностью. Причины появления гусиной кожи Такое «несовершенное» состояние кожи возникает из-за повышения секреции кератина. Этот белок играет ведущую роль в обновлении кожи, волос и ногтей. При нарушениях процесса выработки белка, он может скапливаться и образовывать непривлекательные бугорки на коже. Гусиная кожа часто появляется у людей с генетической предрасположенностью. Также к образованию бугорков приводит неправильное использование косметических средств, отсутствие тщательного очищения кожи или повышенная сухость. Кроме того, серьезное влияние на качество кожи оказывают внешние факторы. Такое состояние может появиться под воздействием сильных морозов или ветра. Как избавиться от гусиной кожи К счастью, правильный подход к уходу за кожей позволяет существенно снизить появление неприятных шелушащихся бугорков. Пилинг Очень важно часто и качественно очищать кожу от омертвевших клеток. Не забывайте несколько раз в неделю скрабировать кожу. Это особенно важно для представительниц прекрасной половины человечества, живущих в крупных городах. Негативные факторы окружающей среды, такие как выхлопы от автомобилей, смог и грязь способны серьезно снизить качество кожи. Забитость пор часто приводит к появлению несовершенств на поверхности. Увлажнение Все косметологи в один голос напоминают о том, как важно регулярно и качественно увлажнять кожу. Уже после 25-30 лет процедуры по увлажнению должны осуществляться на ежедневной основе. Многие предпочитают начинать активный уход за кожей и в более раннем возрасте. При этом стоит помнить, что вся поверхность кожи нуждается в увлажнении. Следует использовать отдельные средства для лица и тела. Повышенная сухость кожи в целом снижает ее качество и может привести к появлению гусиного эффекта. Защита от солнца и термических травм Также крайне важно защищать кожу от действия ультрафиолетовых лучей. Всегда используйте крема с высоким уровнем SPF-фильтров. Травмирование кожи при получении солнечного ожога делает поверхность ослабленной, что крайне негативно сказывается на здоровье и может опять же привести к появлению гусиного эффекта. То же самое касается термических травм. Не стоит слишком много времени проводить в саунах. Как известно, в каждом вопросе важна умеренность. Сбалансированное питание Питание – основа жизни и здоровья. Не забывайте, что различные несовершенства на коже часто появляются из-за регулярного употребления вредной пищи. Очень важно питаться сбалансировано, соблюдать пропорции белков, жиров и углеводов, а также употреблять достаточно продуктов, содержащих клетчатку. Если запастись терпением и подойти к решению проблемы серьезно, то избавиться от гусиной кожи не так сложно. Гладкая, нежная кожа добавит женщине уверенность в себе и точно порадует благоверного.