Почему женщинам полезно спать без нижнего белья

Сон голышом точно порадует любимого мужчину.

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Современные дизайнеры предлагают огромное разнообразие нарядов для сна на любой вкус. Иногда ночные сорочки выглядят сногсшибательнее вечерних платьев. То же самое касается эротического нижнего белья или просто стильных трусиков-шортиков для сна. Однако некоторые склоняются к тому, что представительницам прекрасной половины человечества лучше спать совсем без одежды и, отправляясь в объятия Морфея, следует скинуть даже нижнее белье. Почему девушкам полезно спать голышом, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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КОМФОРТ

В первую очередь, следует обратить внимание на собственные ощущения. Темное время суток – период, когда организм должен полностью расслабиться, отдохнуть и восстановиться. В ряде случаев сон без нижнего белья повышает уровень комфорта. Так, полностью избавившись от одежды, вы минимизируете возможность наступления аллергических реакций. Кроме того, без одежды ничего не будет натирать и давить на нежные участки женского тела. Впрочем, не лишним будет повторить, что ориентироваться следует исключительно на собственные ощущения. Если вам комфортнее спать в плотных трусиках, оставайтесь в одежде.

УХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

В некоторых случаях сон без нижнего белья помогает в создании защитных барьеров для организма. Например, речь идет о периодах высокой влажности и жары. Так, бывает, что во время путешествия на знойные тропические курорты оказываешься в номере с плохим кондиционированием. При высоких температурах за окном сон в таких условиях может стать настоящим испытанием. Человек сильно потеет, покрывается липкой пленкой. Если спать в одежде, ситуация усугубляется. Одежда накапливает потовые выделения и при соприкосновении с телом доставляет дискомфорт. Кроме того, такая среда прекрасно подходит для размножения бактерий. Без одежды, в том числе, нижнего белья, все зоны тела лучше вентилируются, что предотвращает развитие раздражения на коже.

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