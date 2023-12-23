В Волгоградской области подготовили 9,5 тонны семян лесных растений

По оценкам специалистов, объем заготовленных семян составил 128% от запланированного на 2023 год.

Представители лесничеств готовятся к мероприятиям по восстановлению лесного фонда в следующем сезоне. Для этого они собрали более 9,5 тонн семян.

Для посадки новых сосен будут использованы 457 кг обработанных семян. При этом 65 кг пришлось на семена сосны Палласа (крымской). Как сообщили в регкомитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, партии заготовленных шишек доставили в Котовское лесничество. Именно там находится комплекс по переработке семян, приобретенный в рамках реализации регпроекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Добавим, что сотрудники 22 лесничеств подготовили 2 тонны семян акации, 2,7 тонны семян ясеня и 3,7 тонны семян вяза. Кроме того, специалисты заготовили в качестве материала для посадки 3,6 тонны каштанов.