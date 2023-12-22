Правда ли, что касторовое масло помогает расти ресницам

Элизабет Тейлор родилась с очень выразительными глазами. Такой эффект придавали в том числе ресницы, которые у актрисы росли в два ряда. Не всем повезло родиться с такой особенностью. От природы ресницы бывают и редкие, и прямые, смотрящие в пол. Густоту ресницы могут потерять с возрастом из-за постоянного макияжа, неправильного демакияжа.

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Чтобы исправить положение, все, кому не лень, рекомендуют касторовое масло. Якобы оно способно за несколько ночей сделать ресницы пышными. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

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Что такое касторовое масло

«Касторовое масло исторически использовалось в ряде культур в качестве средства для ухода за кожей. Его производят путем прессования семян клещевины, которую обычно экспортируют из Индии. В масле содержится целый ряд полезных для кожи кислот, одна из которых рицинолевая. Она помогает увлажнять кожу, предотвращает сухость и уменьшает воспаления», — говорит д. м. н., дерматолог Ребекка Маркус.

На самом деле, многие масла работают с кожей по схожему принципу. Главное подобрать правильное по типу, то есть, например, для жирной свои масла, для сухой свои. Но ни одно масло, кроме касторового, не прославилось, как стимулятор роста ресниц.

Помогает ли касторовое масло ресницам

Удивительно, но за все эти годы не проводилось достаточного количества исследований касторового масла на людях. Есть исследование, которое показало, что масло хорошо влияет на регенерацию волос у кроликов. На людях ставили лишь один опыт. Он показал, что рицинолевая кислота проникает в кожу и подавляет синтез простагландина D2 (PGD2), который, как полагают, является причиной андрогенной алопеции. Иными словами, касторовое масло может предотвратить облысение, судя по этому опыту. Но поскольку повторных исследований не проводилось, подтверждений этой теории нет.

Эксперты говорят, что касторовое масло напрямую не влияет на рост ресниц, но создает хорошую среду для их роста, укрепляет сами волоски.

«Касторовое масло имеет высокий уровень терпеноидов и соединений, родственных токоферолу, глицерину, которые в сочетании с жирными кислотами заживляют кожу, увлажняют, поддерживают баланс влаги. Из-за обезвоживания, сухости кожи питательные вещества плохо поступают к волосяным фолликулам, снижается синтез кератина, из которого состоят ресницы. Они становятся тонкими, слабыми и ломкими, короткими, теряют яркий цвет. Масло предотвращает эти процессы», — отмечает д. м. н., дерматолог, трихолог Крейг Зиринг.

Исследования показали, что касторовое масло обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Рицинолевая кислота защищает кожу и стержень волос от грибковых и микробных инфекций. Они тоже являются причиной выпадения ресниц.

Безопасно ли использовать касторовое масло постоянно

Со стороны касторовое масло кажется совсем безвредным. Но это не так. Использовать его постоянно нельзя.

«Касторовое масло может закупоривать поры и влиять негативно на волосяные фолликулы, если его наносить в большом количестве. Если кожа чувствительная, возможно появление зуда, покраснений в месте нанесения», — говорит Зиринг.

Эксперты рекомендуют протестировать масло перед применением, но не на сгибе локтя, как кремы, а нанести за ухо или на верхнее веко рядом с бровью. Затем посмотреть на реакцию, если негативных моментов не произошло в течение суток, можно использовать средство для ресниц.

Как использовать касторовое масло

Применяйте масло на ночь в течение 2 недель. Делайте это после демакияжа и умывания. Наносите масло с помощью щеточки для ресниц (как у туши), такие продаются в магазинах. Или промойте и просушите кисточку от использованной туши.