Американская актриса Линдси Лохан показала фигуру спустя пять месяцев после родов. На соответствующую публикацию в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издания Daily Mail.

37-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком из спортзала, на котором она запечатлела себя в облегающих белых лосинах и черной майке. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

Ранее звезда «Дрянных девчонок» рассказала, что самая большая радость в ее жизни — это ребенок. Тогда она также отметила, что ее организму необходимо восстановиться после родов.