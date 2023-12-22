СК начал проверку после нападения на женщину из-за замечания о выгуле собак без намордников в Москве

Следователи начали проверку по факту хулиганских действий мужчины в отношении прохожей, сделавшей ему замечание за выгул собак без намордников на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«21 декабря 2023 года между женщиной и мужчиной произошел конфликт. Женщина сделала ему замечание за выгул собак без намордников. В результате мужчина совершил в отношении нее хулиганские действия. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.