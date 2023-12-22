Как выглядеть стильно зимой: 7 аксессуаров, которые сделают образ модным

В холодные зимние дни выбор одежды может осложниться: выглядеть на все сто и не замерзнуть — та еще задача.

© Super.ru

На помощь придут аксессуары, которые добавят характера и настроения даже самому теплому аутфиту.

Видео дня

Крупные украшения

Пускай ненавязчивые украшения, которые вы носили весь год, уступят место акцентным вариантам. Оживите маленькое черное платье декором внушительного размера. Совсем не важно, драгоценности на вас или бижутерия, в канун Нового года ваш образ не осудят за излишнюю карнавальность. Успейте реализовать все самые смелые идеи в сезон вечеринок до утра!

Ремень

Обычный кожаный ремень станет элегантным завершением образа даже из самых простых вещей. Кроме того, он подчеркнет талию и обеспечит надежную посадку, даже если вы успешно сбросили пару килограмм к праздникам. Актуальны как сдержанные, так и смелые оттенки, который привнесут стиля в любой наряд — от повседневного до вечернего.

Большая сумка

Объемные зимние образы отлично смотрятся с огромными сумками — миниатюрные вариации просто теряются на фоне массивных пуховиков и пальто. Сумка не может быть слишком большой, тем более в праздники — в нее должен помещаться не только стандартный набор из ключей, жвачки и зарядного устройства, но при желании и запасной наряд.

Шарф-одеяло

Широкие, объемные шарфы доминируют в образе, а значит, на сезон достаточно одной базовой куртки или пальто: экспериментируйте с узлами и управляйте силуэтом. Не останавливайтесь на грустной черно-белой гамме, пускай шарф не только согревает, но и поднимает настроение!

Шелковый платок

Еще один надежный способ быстро перевоплотиться в зимнюю пору — повязать на шею и плечи большой шелковый платок. Для больших морозов советуем выбрать шарф потеплее, но если вы готовы отправиться на прогулку без шапки, а ветра синоптики не обещали, шелк — отличный выбор. Этот модный трюк однозначно выделит вас из толпы.

Ультрадлинные перчатки

Зимние перчатки оперной длины не только модный тренд, который можно было наблюдать на сезонных показах, но и невероятно удобная вещь в гардеробе. Если вам часто бывает жарко в верхней одежде, попробуйте сократить количество слоев под ней. Например, надеть хлопковую майку и ультрадлинные теплые перчатки как на фото. К слову, стилисты советуют не зацикливаться на знакомых комбинациях и предлагают носить атласные оперные перчатки как с платьем, так и с футболкой и юбкой. Правил в этом вопросе больше нет.

Спортивные очки