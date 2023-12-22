Самые стильные образы спортсменок 2023 года — разбор стилиста

Фигуристки, теннисистки и даже футболистки есть в нашем топе. Их выбор оценивает стилист.

Спортсменки любят блистать не только на стартах, но и на ковровых дорожках. Как действующие, так и бывшие фигуристки и теннисистки благодаря подтянутым фигурам могут себе позволить даже самые смелые наряды. Мини, разрезы, облегание! Мы собрали подчёркнуто женственные образы 2023 года и попросили стилиста разобрать их с точки зрения фэшн-потенциала.

Видео дня

«Все девушки любят наряжаться. Спортсменки не исключение. Давайте разберём, какие образы стоит повторить, а какие нуждаются в доработке».

Довольно смелый образ, который может вызвать неоднозначные ассоциации. С одной стороны, на молодых и стройных девушках любая одежда смотрится хорошо. С другой – в этом наряде всего слишком много и одновременно чего-то не хватает. Здесь и корсет, и кружева, и перчатки, и шлейф, и декольте…

Стоило бы убрать перчатки и шлейф. Добавить длинный чёрный или белый пиджак. Это сделает образ более строгим и, соответственно, статусным.

Мария в этом образе восхитительна! Правильно подобранный силуэт выгодно подчёркивает фигуру спортсменки. Отдельно хочется отметить оранжево-красный цвет – тренд 2024 года. На теннисистке он смотрится свежо и удачно оттеняет светлый тон кожи.

Если посмотреть на весь образ целиком, то он достаточно закрытый. При этом мы видим довольно откровенный вырез. Так образ становится сложным и одновременно простым, ведь он не перегружен лишними деталями.

Виктория Синицина (танцы на льду)

В первую очередь хочу отметить фигуру Виктории, которая похожа на фарфоровую статуэтку с идеальными пропорциями. Такой эффект создаётся в том числе благодаря гипертрофированно большим плечам жакета. На их фоне тонкая талия смотрится ещё меньше.

Силуэтное платье в пол чёрного цвета зрительно вытягивает рост. Цвет сумки не перетягивает на себя внимание. Можно было бы назвать образ скучноватым, но серебряная обувь добавляет акцентности.

Кстати, на брюнетке такой образ смотрелся бы тяжелее, а вот светлые волосы его освежают. Этот лук можно описать двумя словами – минималистичность и грация.

Платье простое, но элегантное. Акцентные плечи придают ему строгости, а вырезы добавляют дерзости. Судя по эспадрильям, можно сделать вывод, что Елена хотела создать пляжный образ, но тогда его нужно было дополнить соломенной сумкой или шляпой.

Если же мы отталкиваемся от сумки Channel, то лучше выбрать для подобного образа открытые босоножки. Они продолжили бы идею открытых частей платья. Конкретно в данном случае смешение стилей не сыграло на руку. Это либо люкс, либо расслабленный наряд.

Этот образ можно назвать «всё лучшее сразу». Да, мы можем миксовать золотые и серебряные аксессуары, но в данном случае они только перегрузили образ. Серебряные нити на шее и украшения на туфлях, декорированная золотом сумка Chanel – всё это вместе не сочетается и портит восприятие.

Декоративные цветы на шею – уже акцентное украшение. Здесь оно ещё и дополнено ярким металлом. Я посоветовала бы убрать цветок и заменить сумку на серебряную. Тогда образ был бы элегантнее.

Даже сумка бежевого или нюдового оттенка сделала бы его мягче. При этом отмечу, что платье – выше всяких похвал, его можно отнести к модной сейчас quiet luxury.

Симона идеально подобрала цвет платья под тон кожи и цвет волос. Сам наряд очень модный и актуальный: объёмный верх, открытые плечи, длина мини. В итоге получился классный образ, который не только соответствует правилам стилистики, но и оставляет место для индивидуальности.

Отдельно отмечу, что если бы цвет изделия был красный или синий, то образ выглядел бы пошлым.

Алексия Путельяс (футбол)

Первое, что мы видим, глядя на Алексию, это декольте, губы и талия. Хорошо, что в образе нет аксессуаров, иначе было бы слишком много точек внимания.

Простой белый наряд создаёт хрупкий, но монументальный силуэт за счёт длинного шлейфа. Хорошо обыгран небольшой вырез на блузке. Он добавляет дерзости. Также заслуживает похвалы правильный оттенок помады. Он яркий, но не тяжёлый.

Хорошо, что в этом образе нет аксессуаров. При выборе такого яркого блестящего платья они не нужны. Иначе можно превратиться в «новогоднюю ёлку». Само платье уже является главным акцентом.

В целом образ получился идеальным – простая укладка, минималистичные серьги, спокойный макияж. Наряд отлично подчёркивает стройную спортивную фигуру.

Татьяна Навка (танцы на льду)

Татьяна Навка обладает идеальной фигурой, отточенной многолетними занятиями спортом. Бархатный комбинезон, классические лодочки, простая причёска и акцентное украшение, подчёркивающее декольте – всё это делает образ роскошным.

Накидку стоило бы снять. Во-первых, она перегрузила образ. Во-вторых, её чаще всего надевают, чтобы скрыть руки. Но у спортсменок они всегда в прекрасной форме. В целом образ стильный и элегантный.

Общее впечатление такое, что вся одежда как будто бы мала. И дело не в том, что мы привыкли к оверсайзу. Брюки обтянули бёдра и паховую область. Корсет слишком впился в талию, и на его фоне плечи смотрятся шире. Чёрный бантик – лишний на фоне цветочного принта. Хотя сам узор хорошо сочетается со светлым оттенком кожи.