Селена Гомес впервые высказалась о своих новых отношениях

Пару недель назад Селена Гомес рассекретила своего нового бойфренда Бенни Бланко. Певица и музыкальный продюсер знакомы несколько лет, а встречаются, судя по по всему, примерно полгода. Отношения эти у поклонников вызвали немало вопросов: во-первых, Бенни — давний друг Джастина Бибера, бывшего парня Селены, а во-вторых, его как минимум раз уличали в насмешках над Гомес. Вдобавок ко всему бедолагу Бланко селенаторы не приняли из-за его внешности: они уверены, их любимица достойна куда большего.

Тем временем Селена рядом с Бенни несказанно счастлива. Вот только прежде говорила о своих чувствах она весьма странно — в комментариях в фан-аккаунтах. А накануне вышло ее интервью для Vogue México, там хотя и немного, но упомянула о романе. «Очень сложно найти человека, который сможет выслушать тебя и позаботиться о тебе, но я знаю, когда это с тобой произойдет, это будет здорово, ты захочешь, чтобы это были здоровые отношения», — высказалась она.