Рэпер Канье Уэст репостнул рекламу с Ералашем из "Слова пацана"

Рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, сыгравшего Ералаша в сериале «Слово пацана».

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Соцсети

На снимке 16-летний актер позирует в мерче нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в своих соцсетях выложил новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а затем у себя на странице фото опубликовал и сам исполнитель.

14 декабря стало известно, что российский стилист Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — говорилось в сообщении.

С Канье Уэстом Рубчинский знаком лично, рэпер даже называл его другом в некоторых сообщениях. В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.

В 2022 году бренд Yeezy оказался в центре скандала, когда компания Adidas разорвала контракт с его владельцем из-за антисемитских высказываний Уэста. При этом у компании остались запасы обуви Yeezy, на распродаже которых она заработала более $437 млн в 2023 году.