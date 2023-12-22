Стилист Скороходова: обтягивающие шапки не стоит носить женщинам старше 50 лет

Женщинам старше 50 лет стоит отказаться от шапок с различными декоративными элементами, а также от обтягивающих головных уборов из тонкого материала. Об этом "Москве 24" рассказала стилист Анна Скороходова. По ее словам, эти варианты являются старомодными. "От шапок с вязаными цветами, которые были раньше популярны, различными кристаллами, бантиками, какими-то текстильными вставками других оттенков лучше отказаться. Потому что сегодня головной убор становится более лаконичным, базовым и не привлекающим к себе внимание", - отметила стилист. Эксперт рекомендует присмотреться к вязаным шапкам из текстильных материалов спокойных цветов. Кроме того, можно выбрать косынку из экокожи, если носить ее с трендовыми вещами, добавила Скороходова. 20 декабря сообщалось, что актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска итальянского журнала Vanity Fair. Она поддержала тренд на меховые шапки и позировала в одной из них. Образ дополнили серьги и джинсовая рубашка. Ей также сделали макияж с угольно-черной подводкой и укладку с неаккуратными прядями. На других фото она позировала в черной шапке-ушанке и косухе.