Многие девушки перед Новым годом покупают праздничные платья или костюмы, которые надевают только на новогоднюю ночь. После праздников эти наряды пылятся в шкафу, так как не подходят для повседневной носки.

Однако можно подобрать такой новогодний образ, который пригодится и после торжества. Для этого лучше купить одну яркую базовую вещь, например, блестящие брюки, пайетковый топ или юбку. Их можно комбинировать с простыми водолазками, рубашками и джемперами.

Такой подход экономит бюджет, ведь покупается только одна акцентная вещь вместо полного наряда. При этом такой элемент гардероба будет актуален и после праздников.