Стилист назвала самые модные стрижки на зиму

Так, актуальными оказались текстурный боб и «бабочка», которая представляет собой прическу с большим количеством слоев. По словам эксперта, за счет небольшого перепада их длины волосы сохраняют естественный объем.

Кроме того, Дрожжина отметила бикси, которая является комбинацией боба и пикси, и удлиненное каре. Во втором случае такая прическа отлично подойдет обладательницам прямоугольной формы лица. Специалистка также включила в рейтинг стрижку «сейчел», названную в честь героини Дженнифер Энистон Рейчел Грин из популярного телесериала «Друзья», а также три вида челок — шторку, рваную и косую.